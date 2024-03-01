Спортивное обозрение

«Химки» выбили «Краснодар» из Кубка России

Сегодня, 20:39


Краснодар проиграл Химкам в Кубке России

«Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Подопечные Андрея Талалаева забили два мяча и оставили свои ворота сухими.

«Быки», претендующие на золотые медали в РПЛ, проиграли лидеру Первой лиги и выбыли из турнира.

Многие задают вопрос, как такое могло произойти? Ответа два. Или игра у «Краснодара» разладилась настолько, что они набрали только очко в трех весенних играх. Или команда решила специально уйти из малопривлекательной сетки Кубка (Пути регионов) и сосредоточить все усилия на завоевании первого в своей истории чемпионского титула.

Ранее был опубликован состав национальной команды на матчи против Сербии и Парагвая.

Фото: ФК «Краснодар»
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    Источник: Спортивное обозрение







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