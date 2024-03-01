«Химки» выбили «Краснодар» из Кубка России

Сегодня, 20:39





«Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Подопечные Андрея Талалаева забили два мяча и оставили свои ворота сухими.



«Быки», претендующие на золотые медали в РПЛ, проиграли лидеру Первой лиги и выбыли из турнира.



Многие задают вопрос, как такое могло произойти? Ответа два. Или игра у «Краснодара» разладилась настолько, что они набрали только очко в трех весенних играх. Или команда решила специально уйти из малопривлекательной сетки Кубка (Пути регионов) и сосредоточить все усилия на завоевании первого в своей истории чемпионского титула.



Ранее был опубликован состав национальной команды на матчи против Сербии и Парагвая.



Фото: ФК «Краснодар»