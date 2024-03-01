Спортивное обозрение

«Барселона» выиграла у «Наполи» в ответном матче Лиги чемпионов

Сегодня, 06:24


Барселона - Наполи

Букмекеры считали «Барселону» фаворитом предстоящей встречи. Однако многочисленные недоброжелатели надеялись на то, что дальше пройдут неаполитанцы, учитывая нынешнее состояние каталонского клуба.

Не от хорошей жизни Хави пришлось выпустить на такую важную игру двух игроков 2007 года рождения. Подростки в итоге не подвели - 17-летние Пау Кубарси и Ламин Ямал вышли на поле в стартовом составе и провели весь матч без замен.

В итоге «Барса» выиграла со счетом 3:1 и прошла дальше. У хозяев отличились Фермин Лопес Мартин, Жоау Канселу и Роберт Левандовски. Единственный мяч в составе гостей забил Амир Ррахмани.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн превратился в бездомного пьяницу.

Фото: marca.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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