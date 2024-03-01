Спортивное обозрение

Валерий Ничушкин набрал три очка в матче с «Калгари»

Сегодня, 07:17


Валерий Ничушкин

Российский нападающий «Лавин» Валерий Ничушкин набрал три очка в победном поединке своей команды с «Флэймз». Встреча в Канаде завершилась победой гостей со счетом 6:2.

29-летний форвард в своем 500-м матче в НХЛ забросил шайбу в середине второго периода и дважды ассистировал партнерам по команде.

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон набрал два очка и на шесть баллов оторвался от Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. На счету канадца 41 гол и 72 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Аризоной».

Фото: Getty Images
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    Источник: Спортивное обозрение







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