Спортивное обозрение

«Зенит» поборется с «Динамо» за полуфинал Кубка России

Сегодня, 07:58


Зенит сыграет с Динамо в Кубке России

Центральный поединок четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. «Зенит» на своем поле будет принимать «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Первая кубковая игра между командами в последних числах ноября прошлого года завершилась победой бело-голубых. Единственный мяч забил на 74-й минуте Фёдор Смолов.

Питерцы после зимнего перерыва сыграли вничью со «Спартаком» и одержали победу в Екатеринбурге. Динамовцы в двух играх с «Локомотивом» и «Ахматом» взяли максимальное количество очков.

Ближайшая встреча между командами в чемпионате РПЛ состоится в Москве 27 апреля.

Ранее сообщалось, что «Химки» в рамках Кубка сенсационно обыграли «Краснодар».

Фото: fc-zenit.ru
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Химки» выбили «Краснодар» из Кубка России
  • ЦСКА и «Ростов» определят полуфиналиста Кубка России
  • «Факел» дважды в сезоне унизил «Спартак»
  • Клопп против Гвардиолы. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити»
  • Четыре парагвайских футболиста из РПЛ вызваны на матч с Россией
  • «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» разыграют золото РПЛ
  • «Зенит» выйдет на первое место в РПЛ в случае победы над «Уралом»
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    «Зенит» поборется с «Динамо» за полуфинал Кубка России
    Валерий Ничушкин набрал три очка в матче с «Калгари»
    Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»
    «Барселона» выиграла у «Наполи» в ответном матче Лиги чемпионов
    Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ-2024
    «Химки» выбили «Краснодар» из Кубка России
    Никита Задоров: мне никогда не нравились российские игроки
    Игроки «Наполи» получат по 10 млн евро за победу над «Барселоной»
    ЦСКА и «Ростов» определят полуфиналиста Кубка России
    Карпин сменит Абаскаля в «Спартаке», но пока назначат Николича


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru