«Зенит» поборется с «Динамо» за полуфинал Кубка России

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Центральный поединок четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. «Зенит» на своем поле будет принимать «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.



Первая кубковая игра между командами в последних числах ноября прошлого года завершилась победой бело-голубых. Единственный мяч забил на 74-й минуте Фёдор Смолов.



Питерцы после зимнего перерыва сыграли вничью со «Спартаком» и одержали победу в Екатеринбурге. Динамовцы в двух играх с «Локомотивом» и «Ахматом» взяли максимальное количество очков.



Ближайшая встреча между командами в чемпионате РПЛ состоится в Москве 27 апреля.



Ранее сообщалось, что «Химки» в рамках Кубка сенсационно обыграли «Краснодар».



Фото: fc-zenit.ru