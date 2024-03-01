Спортивное обозрение

«Краснодар» отправил Владимира Ивича в «Спартак»

Сегодня, 11:39


Краснодар уволил Владимира Ивича

«Краснодар» расторг контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем, сообщает официальный сайт клуба.

Наставник стал у руля «Быков» в начале прошлого года и сменил на этом посту Александра Сторожука. Под руководством серба «Краснодар» занял первое место перед зимним перерывом, но в трех матчах после окончания паузы набрал только одно очко.

Ждем в ближайшее время новостей о назначении 46-летнего сербского специалиста в «Спартак».

Ранее был объявлен состав сборной России на матчи против Сербии и Парагвая.

Фото: Gettyimages.ru
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