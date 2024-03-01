Спортивное обозрение

Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой

Сегодня, 17:33


Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе

Очередная перепалка между двумя наставниками, Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе, началась после выступления заслуженного тренера СССР на передаче телеканала Россия 1 «Жизнь и судьба».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку — эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть», — сказала Тарасова в беседе с Борисом Корчевниковым.

После небольшого затишья и обдумывания ситуации Этери Георгиевна опубликовала ответ на своей странице в социальных сетях.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.

Среди любителей этого вида спорта единодушия по данному вопросу нет. Кто-то поддерживает Тутберидзе, а кто-то принимает сторону Тарасовой.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом английский футболист превратился в бездомного пьяницу.
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