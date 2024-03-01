Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Динамо» в Кубке России

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«Зенит» стал вторым полуфиналистом Кубка России. Подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге одержали уверенную победу над московскими динамовцами и по сумме двух матчей прошли дальше в Пути РПЛ.



Два мяча записал на свой счет колумбийский форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра, отличившийся на 13-й и 21-й минутах первого тайма.



Первая встреча между соперниками в Москве в конце осени завершилась победой динамовцев с минимальным счетом.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича.



Фото: fc-zenit.ru