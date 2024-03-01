Спортивное обозрение

Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную в Марселе

Вчера, 23:16


Килиан Мбаппе

Адвокаты Килиана Мбаппе собираются подать в суд на владельца шашлычной в Марселе за использование его фамилии в описании одного из сэндвичей.

В описании продукта сказано, что он сделан из «круглого хлеба, такого же круглого, как череп Мбаппе».

Заведение принадлежит Мохамеду Хенни, который хорошо известен в футбольных кругах Франции. Популярный блогер имеет около 2 млн подписчиков и публикует видеоролики, в которых эмоционально комментирует матчи местной команды.

Экс-полузащитник «Олимпика» Димитри Пайет также фигурирует в описании другого сэндвича: «Блинчик такой же насыщенный, как Пайет».

Ранее сообщалось, что в четырех топ-лигах Европы чемпионская интрига умерла.

Фото: Getty Images
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    Источник: ESPN







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