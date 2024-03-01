Спортивное обозрение

«Эдмонтон» разгромил «Вашингтон», Овечкин отметился передачей

Сегодня, 07:59


Коннор Макдэвид и Александр Овечкин

В Эдмонтоне завершился матч «регулярки» НХЛ, в котором «Ойлерз» обыграл «Кэпиталз» со счетом 7:2.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом периоде встречи и сократил отставание от Джо Торнтона в списке лучших бомбардиров за всю историю.

Иван Мирошниченко забросил вторую шайбу в сезоне. 20-летний хоккеист отличился на 9-й минуте первой давадцатиминутки.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 106-е очко в сезоне и всего на один балл отстает от Никиты Кучерова. Канадец забил шайбу в большинстве и два раза ассистировал партнерам.

«Нефтяники» набрали 83 очка и занимают пятое место в конференции, у «Вашингтона» осталось 69 очков и он идет 10-м на Востоке.

Ранее сообщалось, в какие сроки пройдет второй этап плей-офф КХЛ и какие команды примут в нем участие.

Фото: USA Today
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    Источник: Спортивное обозрение







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