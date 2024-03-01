Спортивное обозрение

Победная шайба Ничушкина в овертайте и хет-трик Горди Хоу Задорова

Сегодня, 08:56


Валерий Ничушкин

«Эвеланш» одержал волевую победу над «Кэнакс» в матче чемпионата НХЛ. Гости смогли отыграть отставание в три шайбы в третьем периоде и забить победный гол.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин после прохождения курса лечения набирает очки в третьей игре подряд. Как и в поединке с «Миннесотой» 9 марта российский хоккеист забросил победную шайбу в овертайме.

Натан Маккиннон набрал 115-е очко и на восемь баллов опережает Никиту Кучерова в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забил 11-й гол в сезоне. Одноклубник Ильи Никита Задоров поразил ворота, отдал результативный пас и подрался с защитником Джошем Мэнсоном.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» обыграл на своем льду «Вашингтон», а Александр Овечкин записал на свой счет результативный пас.

Фото: nhl.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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