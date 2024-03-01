Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

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После последних двух матчей, которые состоялись вечером 13 марта, определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона 2023/2024.



Самое большое представительство на этой стадии у Испании. Сразу три команды Примеры, «Атлетико», «Барса» и «Реал», продолжат борьбу в главном европейском клубном турнире.



АПЛ будут представлять «Арсенал» и «Манчестер Сити», из Бундеслиги в 1/4 финала попали «Бавария» и дортмундская «Боруссия».



Всего одна команда из Франции («ПСЖ») будет играть дальше в ЛЧ, все четыре представителя Италии выбыли из турнира.



Жеребьевка следующей стадии пройдет 15 марта в 14:00 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе намерен подать в суд на владельца шашлычной в Марселе.



Фото: uefa.com