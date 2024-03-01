Спортивное обозрение

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 09:35


Жеребьевка Лиги чемпионов

После последних двух матчей, которые состоялись вечером 13 марта, определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона 2023/2024.

Самое большое представительство на этой стадии у Испании. Сразу три команды Примеры, «Атлетико», «Барса» и «Реал», продолжат борьбу в главном европейском клубном турнире.

АПЛ будут представлять «Арсенал» и «Манчестер Сити», из Бундеслиги в 1/4 финала попали «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Всего одна команда из Франции («ПСЖ») будет играть дальше в ЛЧ, все четыре представителя Италии выбыли из турнира.

Жеребьевка следующей стадии пройдет 15 марта в 14:00 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе намерен подать в суд на владельца шашлычной в Марселе.

Фото: uefa.com
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную в Марселе
  • Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ-2024
  • Игроки «Наполи» получат по 10 млн евро за победу над «Барселоной»
  • Клопп против Гвардиолы. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити»
  • Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна
  • Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 8-10 марта
  • Пока Лига Европы круче Лиги чемпионов
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Никита Гусев пропустил тренировку перед серией с «Трактором»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 марта 2024
    Мусаев будет возглавлять «Краснодар» до конца сезона
    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
    Победная шайба Ничушкина в овертайме и хет-трик Горди Хоу Задорова
    «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон», Овечкин отметился передачей
    Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную в Марселе
    Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Динамо» в Кубке России
    Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой
    «Краснодар» отправил Владимира Ивича в «Спартак»


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru