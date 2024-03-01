Спортивное обозрение

Мусаев будет возглавлять «Краснодар» до конца сезона

Сегодня, 10:03


Мурад Мусаев

«Краснодар» определился с преемником Владимира Ивича, который накануне был уволен с поста главного тренера команды. Им стал хорошо знакомый болельщикам Мурад Мусаев, занимавший этот пост несколько лет назад.

Контракт с 40-летним специалистом заключен до конца этого сезона. Последние два с половиной года он тренировал азербайджанский «Сабах», но покинул коллектив в январе после крупного поражения от «Карабаха» в Кубке страны.

Все понимают, что дальнейшая судьба молодого специалиста будет напрямую зависеть от результатов команды в оставшейся части чемпионата. Никто не сомневается, что при завоевании золотых медалей Мусаев и дальше продолжит руководить «Быками».

Ранее определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: ФК «Краснодар»
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    Источник: ФК «Краснодар»







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