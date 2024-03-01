Спортивное обозрение

Никита Гусев пропустил тренировку перед серией с «Трактором»

Сегодня, 12:58


Никита Гусев

Лучший бомбардир московского «Динамо» в регулярном чемпионате Никита Гусев пропустил тренировку команды. Наставник бело-голубых Алексей Кудашов на вопрос о состоянии хоккеиста ответил, что форвард будет играть в четвертьфинальной серии с «Трактором».

«Как самочувствие у Гусева? Всё нормально. Он будет играть в серии с «Трактором»? Будет», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Игрок не принимал участия в пятом матче противостояния с минчанами, а в шестой встрече провел на льду около восьми минут.

Первая игра с челябинцами в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина состоится в Москве 16 марта.

Ранее защитник «Ванкувера» Никита Задоров заявил, что ему никогда не нравились российские игроки.

Фото: dynamo.ru
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