Никита Гусев пропустил тренировку перед серией с «Трактором»

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Лучший бомбардир московского «Динамо» в регулярном чемпионате Никита Гусев пропустил тренировку команды. Наставник бело-голубых Алексей Кудашов на вопрос о состоянии хоккеиста ответил, что форвард будет играть в четвертьфинальной серии с «Трактором».



«Как самочувствие у Гусева? Всё нормально. Он будет играть в серии с «Трактором»? Будет», — цитирует Кудашова «Чемпионат».



Игрок не принимал участия в пятом матче противостояния с минчанами, а в шестой встрече провел на льду около восьми минут.



Первая игра с челябинцами в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина состоится в Москве 16 марта.



Ранее защитник «Ванкувера» Никита Задоров заявил, что ему никогда не нравились российские игроки.



Фото: dynamo.ru