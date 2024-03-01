Спортивное обозрение

«Тампа» крупно обыграла «Рейнджерс», Кучеров набрал пять очков

Сегодня, 08:34


Коннор Макдэвид и Александр Овечкин

«Молнии» в матче «регулярки» НХЛ нанесли дома поражение «Рейнджерс» со счетом 6:3 и поднялись на шестое место в Восточной конференции.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров в этой игре забросил шайбу и отдал четыре передачи. 30-летний хоккеист набрал 112 очков и до трех баллов сократил отставание от Натана Маккиннона в бомбардирской гонке чемпионата.

Кучеров был признан второй звездой поединка, а лучшим игроком стал Брейден Пойнт, оформивший хет-трик и три раза ассистировавший партнерам.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счет в матче и больше результативными действиями не отметился.

Ранее стали известны четвертьфинальные пары плей-офф КХЛ.

Фото: NHL.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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