Спортивное обозрение

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 09:17


Жеребьевка Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу стали известны все четвертьфиналисты второго по значимости клубного европейского турнира сезона 2023/2024.

Наибольшее количество клубов на этом этапе будет у Италии. Сразу три коллектива Серии А, «Аталанта», «Милан» и «Рома», продолжат борьбу в Лиге Европы.

Две команды будут представлять АПЛ - «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Также в следующую стадию вышли «Бенфика», «Марсель» и «Байер».

Самый драматичный поединок игрового дня состоялся в Леверкузене. Подопечные Хаби Алонсо проигрывали на своем поле со счетом 1:2 к 90-й минуте, но сумели в добавленное арбитром время забить два мяча в ворота Андрея Лунёва и по сумме двух игр пройти дальше «Карабаха».

Жеребьевка 1/4 финала пройдет сегодня в 15:00 мск и будет показана на федеральном канале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в четвертьфиналах Лиги чемпионов будут выступать сразу три команды из Испании.

Фото: Getty Images
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    Источник: Спортивное обозрение







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