Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 09:17





В ночь с четверга на пятницу стали известны все четвертьфиналисты второго по значимости клубного европейского турнира сезона 2023/2024.



Наибольшее количество клубов на этом этапе будет у Италии. Сразу три коллектива Серии А, «Аталанта», «Милан» и «Рома», продолжат борьбу в Лиге Европы.



Две команды будут представлять АПЛ - «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Также в следующую стадию вышли «Бенфика», «Марсель» и «Байер».



Самый драматичный поединок игрового дня состоялся в Леверкузене. Подопечные Хаби Алонсо проигрывали на своем поле со счетом 1:2 к 90-й минуте, но сумели в добавленное арбитром время забить два мяча в ворота Андрея Лунёва и по сумме двух игр пройти дальше «Карабаха».



Жеребьевка 1/4 финала пройдет сегодня в 15:00 мск и будет показана на федеральном канале «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что в четвертьфиналах Лиги чемпионов будут выступать сразу три команды из Испании.



Фото: Getty Images