Спортивное обозрение

Мележиков заявил, что Зарема компетентна в вопросах управления «Спартаком»

Сегодня, 10:18


Зарема Салихова

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца команды Леонида Федуна и о ее компетентности в вопросах управления футбольной командой.

«В вопросах управления клубом Зарема стала достаточно компетентна. Многое чувствует интуитивно. Порой даже поражала своей вовлеченностью, желанием разобраться в деталях. Между прочим, разбиралась получше некоторых мужиков, долго проработавших в этой сфере. Она всегда схватывала на лету, училась семимильными шагами. Если что-то не понимала – спрашивала не стесняясь. Так что сейчас для нее в деятельности футбольного клуба, думаю, немного белых пятен. С Заремой можно обсуждать и трансферы, и маркетинг, и подогрев поля, и ремонт кровли на стадионе», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мележиков был назначен гендиректором красно-белых в июне 2021-го и ровно через два года покинул этот пост.

Ранее стала известна дата проведения жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: rsport.ria.ru
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