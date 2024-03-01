Кузнецов забил первую шайбу за «Каролину» в матче с «Флоридой»

Сегодня, 12:16





Нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов, перешедший в команду в начале марта из «Вашингтона», в четвертом матче за новый клуб отметился заброшенной шайбой.



Хоккеист поразил ворота Сергея Бобровского в середине второго периода и был назван лучшим игроком встречи, его одноклубник Андрей Свечников забил гол за несколько минут до конца поединка.



Форвард «Флориды» Владимир Тарасенко провел на льду почти 16 минут и завершил встречу с показателем полезности «-2».



«Каролина» набрала 86 очков и занимает четвертую строчку в Восточной конференции, «Пантеры» с 94 очками возглавляют Атлантический дивизион.



В следующем матче «Флорида» встретится с «Тампа-Бэй», а «Каролина» отправится в гости к «Торонто», в составе которого выступает лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс.



Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал пять очков в поединке с «Рейнджерс».



Фото: USA TODAY