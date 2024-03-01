Спортивное обозрение

Определились пары полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 16:03


Спартак - Зенит

Определились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России по футболу. Матчи состоятся 2-4 апреля, ответные поединки запланированы на 16-18 апреля.

«Спартак» - «Зенит»

Команды встречались между собой в рамках Кубка осенью 2022 года на групповом этапе. В первой игре красно-белые выиграли в Москве со счетом 3:0. В ответном поединке основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались зенитовцы. Недавний матч в Санкт-Петербурге между командами в рамках РПЛ также прошел без забитых мячей.

«Балтика» - ЦСКА

С 2008 года клубы встречались только один раз. Матч 10-го тура премьер-лиги, который состоялся 30 сентября, завершился победой армейцев с минимальным счетом.

В Пути регионов стали известны четвертьфинальные пары: «Ахмат» - «Оренбург», «Урал» - «Локомотив», «СКА-Хабаровск» - «Динамо», «Химки» - «Ростов».

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков похвалил супругу Леонида Федуна.

Фото: РИА Новости
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    Источник: Спортивное обозрение







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