Российские футболисты в Европе. Расписание матчей на 15-17 марта

Вчера, 23:40





В пятницу вечером «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет на своем поле «Кадис» (23:00 мск). Россиянин пропустил последний матч с «Гранадой» из-за травмы, но может выйти на поле в домашней игре. Бело-голубые занимают шестую строчку в Примере и ведут борьбу за попадание в еврокубки, «Кадис» расположился в зоне вылета.



В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет дома с «Лорьяном». «Монегаски», имеющие реальный шанс попасть в Лигу чемпионов, проведут поединок с командой, которая старается сохранить прописку в Лиге 1. «Гавр» Далера Кузяева встретится в гостях с «Клермоном». Оба матча начнутся в 17:00.



Завершатся выходные встречей «Аталанты» Алексея Миранчука и «Фиорентины» (20:00). Подопечные Джан Пьеро Гасперини расположились на шестом месте в Серии А (47 очков) и встретятся с командой, которая также ведет борьбу за место в ЛЧ.



Ранее стали известны четвертьфинальные пары главного клубного турнира Европы.



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