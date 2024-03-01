Арсен Захарян забил первый мяч за «Реал Сосьедад»

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В пятницу вечером российский полузащитник Арсен Захарян, перебравшийся прошлым летом из «Динамо» в «Реал Сосьедад», забил первый гол в испанском чемпионате.



20-летний футболист вышел на поле в середине второго тайма вместо Такефуса Кубо и через две минуты поразил ворота голкипера «Кадиса» Херемьяса Ледесмы. Бело-голубые выиграли встречу со счетом 2:0 и продолжают занимать шествую строчку в турнирной таблице Примеры.



Следующий матч в Примере «Реал Сосьедад» проведет 31 марта в гостях против «Алавеса».



Ранее стало известно, с кем сыграет бывшая команда Захаряна в четвертьфинале Кубка России.



Фото: twitter.com