Спортивное обозрение

Арсен Захарян забил первый мяч за «Реал Сосьедад»

Сегодня, 07:43


Арсен Захарян

В пятницу вечером российский полузащитник Арсен Захарян, перебравшийся прошлым летом из «Динамо» в «Реал Сосьедад», забил первый гол в испанском чемпионате.

20-летний футболист вышел на поле в середине второго тайма вместо Такефуса Кубо и через две минуты поразил ворота голкипера «Кадиса» Херемьяса Ледесмы. Бело-голубые выиграли встречу со счетом 2:0 и продолжают занимать шествую строчку в турнирной таблице Примеры.

Следующий матч в Примере «Реал Сосьедад» проведет 31 марта в гостях против «Алавеса».

Ранее стало известно, с кем сыграет бывшая команда Захаряна в четвертьфинале Кубка России.

Фото: twitter.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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