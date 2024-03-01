Спортивное обозрение

Месси или Роналду: бразилец Роналдо сделал свой выбор

Сегодня, 10:04


Роналдо

Известный футболист Роналдо, который дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии, сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Бразилец без раздумий выбрал между двумя игроками. «Месси», — заявил он на ютуб-канале Mail Sport Football.

Однако он указал португальского игрока при составлении команды мечты. Не забыл Зубастик включить в эту команду и свою фамилию.

В прошлом году аналогичный вопрос задали еще одному легендарному бразильцу - Роналдиньо. И тот без сомнения назвал аргентинца лучшим в истории.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян забил первый гол в испанской Примере за «Реал Сосьедад».

Фото: РИА Новости
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