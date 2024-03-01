Спортивное обозрение

Зинэтула Билялетдинов решил уйти из «Ак Барса»

Сегодня, 12:20


Зинэтула Билялетдинов

Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов решил покинуть свой пост по состоянию здоровья, сообщает «Бизнес Online».

Под руководством 69-летнего наставника казанцы три раза становились победителями плей-офф КХЛ и один раз выиграли золотые медали высшего дивизиона в 2006-м.

Руководство команды склоняется к назначению Ильи Воробьёва, который ранее работал в «Магнитке» и СКА. В первый год работы в магнитогорской команде специалист выиграл Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов забил дебютную шайбу за «Харрикейнз» в ворота Сергея Бобровского.

Фото: ak-bars.ru
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    Источник: Бизнес Online







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