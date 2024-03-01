Зинэтула Билялетдинов решил уйти из «Ак Барса»

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Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов решил покинуть свой пост по состоянию здоровья, сообщает «Бизнес Online».



Под руководством 69-летнего наставника казанцы три раза становились победителями плей-офф КХЛ и один раз выиграли золотые медали высшего дивизиона в 2006-м.



Руководство команды склоняется к назначению Ильи Воробьёва, который ранее работал в «Магнитке» и СКА. В первый год работы в магнитогорской команде специалист выиграл Кубок Гагарина.



Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов забил дебютную шайбу за «Харрикейнз» в ворота Сергея Бобровского.



Фото: ak-bars.ru