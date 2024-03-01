«ПСЖ» попросил Мбаппе пока не объявлять об уходе в «Реал»

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Руководство «ПСЖ» договорилось с Килианом Мбаппе от том, что он не будет официально сообщать о переходе в мадридский клуб до конца четвертьфинальных матчей с «Барселоной».



Как передает портал Sport.es, в парижском клубе не хотят, чтобы в команде отвлекались на нефутбольные вопросы.



Логично предположить, что эта договоренность может быть продлена в том случае, если парижане пройдут дальше в Лиге чемпионов.



Ранее бразилец Роналдо сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.



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