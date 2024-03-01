Спортивное обозрение

Симеоне против Хави: «Атлетико» сыграет с «Барселоной»

Сегодня, 22:30


Атлетико - Барселона

В самой интересной встрече 29-го тура испанской Примеры сыграет на «Цивитас Метрополитано» с «Барселоной». Поединок начнется 17 марта в 23:00 мск.

Сине-гранатовые занимают третью строчку в таблице розыгрыша, отставая на один балл от «Жироны» и на шесть очков опережая «Атлетико».

В последнем туре неделю назад подопечные Диего Симеоне неожиданно уступили «Кадису», а «Барса» победила дома «Мальорку».

Единственная игра между командами в чемпионате состоялась 3 декабря. «Барселона» выиграла с минимальным счетом, гол забил 24-летний португалец Жоау Феликс.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян забил первый мяч за время выступления в Испании.

Фото: sportstiger.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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