Симеоне против Хави: «Атлетико» сыграет с «Барселоной»

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В самой интересной встрече 29-го тура испанской Примеры сыграет на «Цивитас Метрополитано» с «Барселоной». Поединок начнется 17 марта в 23:00 мск.



Сине-гранатовые занимают третью строчку в таблице розыгрыша, отставая на один балл от «Жироны» и на шесть очков опережая «Атлетико».



В последнем туре неделю назад подопечные Диего Симеоне неожиданно уступили «Кадису», а «Барса» победила дома «Мальорку».



Единственная игра между командами в чемпионате состоялась 3 декабря. «Барселона» выиграла с минимальным счетом, гол забил 24-летний португалец Жоау Феликс.



Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян забил первый мяч за время выступления в Испании.



Фото: sportstiger.com