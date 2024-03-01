Панарин набирает 90 очков в третьем сезоне подряд

Вчера, 23:59





Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в поединке с «Пингвинз», который проходит в эти минуты на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» набрал три очка и преодолел отметку в 90 результативных баллов в текущем чемпионате.



32-летний форвард отметился передачей на Адама Фокса в начале игры и двумя заброшенными шайбами.



Всего на данный момент на счету Панарина 38 голов и 53 ассиста в 67 встречах. Весной 2022 года в активе Панарина было 96 очков, а в прошлом сезоне хоккеист набрал 92 балла.



Ранее сообщалось, что Зинэтула Билялетдинов покинет «Ак Барса» по состоянию здоровья.



Фото: ХК Нью-Йорк Рейнджерс