Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян

Сегодня, 08:26





В очередном матче «регулярки» НХЛ «Кэпиталз» встречался в гостях с «Кэнакс» и одержал победу со счетом 2:1.



Победную шайбу в ворота Чарли Линдгрена забил капитан гостей Александр Овечкин. Российский хоккеист забил 19-й гол в сезоне и еще на один шаг приблизился к рекорду Гретцки.



Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отдал результативный пас на Брока Бёзера. В составе «Вашингтона» передачи записали на свой счет Александр Алексеев и Иван Мирошниченко. Для последнего она стала первой за время выступления за океаном.



«Столичные» набрали 73 очка и продолжают борьбу за попадание в восьмерку сильнейших.



Ранее сообщалось, что Артемий Панарин набирает 90 очков в третьем сезоне подряд.



Фото: themirror.com