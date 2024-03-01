Спортивное обозрение

Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян

Сегодня, 08:26


Александр Овечкин

В очередном матче «регулярки» НХЛ «Кэпиталз» встречался в гостях с «Кэнакс» и одержал победу со счетом 2:1.

Победную шайбу в ворота Чарли Линдгрена забил капитан гостей Александр Овечкин. Российский хоккеист забил 19-й гол в сезоне и еще на один шаг приблизился к рекорду Гретцки.

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отдал результативный пас на Брока Бёзера. В составе «Вашингтона» передачи записали на свой счет Александр Алексеев и Иван Мирошниченко. Для последнего она стала первой за время выступления за океаном.

«Столичные» набрали 73 очка и продолжают борьбу за попадание в восьмерку сильнейших.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин набирает 90 очков в третьем сезоне подряд.

Фото: themirror.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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