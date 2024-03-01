Спортивное обозрение

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 08:59


Даниил Медведев

Теннисист Даниил Медведев вышел финал престижного турнира, который в эти дни проходит в Индиан-Уэллсе.

В 1/2 финала российский спортсмен одержал победу над представителем США Томми Полом (1:6, 7:6, 6:2). Медведев в третий раз встречался с американцем и каждый раз оказывался сильнее.

В решающем матче, который начнется 18 марта в 00:00 по московскому времени, наш теннисист проведет поединок с Карлосом Алькарасом. Испанец во втором полуфинале выиграл у итальянца Янника Синнера.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Новак Джокович проиграл итальянцу Луке Нарди во втором круге.

Фото: tennis365.com
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    Источник: Спортивное обозрение







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