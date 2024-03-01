Голкипер «Динамо» оценил умственные способности фанатов «Зенита»

Вратарь московских динамовцев Игорь Лещук после проигранного кубкового матча в Санкт-Петербурге с «Зенитом» прокомментировал поведение некоторых болельщиков сине-бело-голубых в свой адрес.
«Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» — это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь, а люди просто так начинают кричать — это не от большого ума», — цитирует Лещука «РБ Спорт».
Встреча состоялась в среду и завершилась победой питерского клуба. Дубль записал на свой счет колумбийский форвард Матео Кассьерра.
Ранее стали известны сроки проведения полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России.
Фото: Спорт-Экспресс