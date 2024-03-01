СКА сыграет с «Автомобилистом» в 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 14:02





Питерский СКА встретится в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом». Первый матч состоится Санкт-Петербурге 17 марта (17:00 мск).



Очные встречи между четвертьфиналистами в рамках регулярного чемпионата прошли в декабре прошлого года. В Екатеринбурге победу одержали хозяева в серии буллитов, а поединок в Северной столице завершился крупной победой армейцев со счетом.



В первом раунде СКА в пяти играх переиграл «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и выбил прошлогоднего финалиста из плей-офф.



Самым результативным в составе армейцев в матчах с нижегородцами стал Василий Глотов (3 гола и 4 передачи), который был только шестым в регулярке по очкам. В составе «лосей» пять очков заработал Сергей Широков.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин до 53 шайб сократил отставание от Уэйна Гретцки.



Фото: hc-avto.ru