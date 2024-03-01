Спортивное обозрение

СКА сыграет с «Автомобилистом» в 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 14:02


СКА - Автомобилист

Питерский СКА встретится в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом». Первый матч состоится Санкт-Петербурге 17 марта (17:00 мск).

Очные встречи между четвертьфиналистами в рамках регулярного чемпионата прошли в декабре прошлого года. В Екатеринбурге победу одержали хозяева в серии буллитов, а поединок в Северной столице завершился крупной победой армейцев со счетом.

В первом раунде СКА в пяти играх переиграл «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и выбил прошлогоднего финалиста из плей-офф.

Самым результативным в составе армейцев в матчах с нижегородцами стал Василий Глотов (3 гола и 4 передачи), который был только шестым в регулярке по очкам. В составе «лосей» пять очков заработал Сергей Широков.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин до 53 шайб сократил отставание от Уэйна Гретцки.

Фото: hc-avto.ru
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    Источник: Спортивное обозрение







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