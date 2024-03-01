Спортивное обозрение

«Манчестер Юнайтед» хлопнул Клоппа в Кубке Англии

Вчера, 22:50


Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Гол 21-летнего нападающего Амада Диалло на 121-й минуте вывел «МЮ» в полуфинал Кубка Англии. Четвертьфинальный матч с «Ливерпулем» завершился со счетом 4:3 в пользу подопечных Эрик тен Хага.

Соперником «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде станет «Ковентри Сити», занимающий восьмое место в Чемпионшипе. В другой полуфинальной паре встретятся «Ман Сити» и «Челси».

Матчи 1/2 финала пройдут 20 и 21 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Год назад на этой стадии играли оба клуба из Манчестера, а также «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон». Выиграли трофей подопечные Хосепа Гвардиолы.

Ранее бразилец Роналдо сделал выбор между Лионелем Месси или Криштиану Роналду.

Фото: REUTERS
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    Источник: Спортивное обозрение







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