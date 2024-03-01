Плей-офф КХЛ-2024: результаты матчей 17 марта

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В воскресенье 17 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялись два матча.



В Магнитогорске местный «Металлург» забил четыре безответные шайбы в ворота «Спартака». В составе хозяев отличились Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев и Егор Яковлев. За 21 секунду до конца матча гол в пустые ворота забил Никита Гребёнкин.



В Санкт-Петербурге СКА в присутствии 23 тысяч зрителей уступил «Автомобилисту» со счетом 2:3. Семён Кизимов и Алексей Макеев вывели свою команду вперед, но затем питерцы отыгрались благодаря результативным действиям Марата Хайруллина и Сергея Сапего. Победный гол на 48-й минуте забил защитник Денис Баранцев.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 841-ю шайбу за время выступления в НХЛ.



Фото: РИА Новости