Спортивное обозрение

Дубль и две передачи Орлова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»

Сегодня, 08:24


Дмитрий Орлов, Каролина

В очередном матче «регулярки» НХЛ один из лидеров Столичного дивизиона «Каролина» в гостях разгромила «Оттаву» со счетом 7:2. Большой вклад в победу «Харрикейнз» внесли российские хоккеисты.

Защитник Дмитрий Орлов провел самую результативную игру в сезоне, забил две шайбы и сделал две передачи. Всего в этом чемпионате у бывшего партнера Овечкина 24 очка в 68 играх.

Евгений Кузнецов забросил шайбу в большинстве в начале второго периода и сделал один ассист. Андрей Свечников отдал пас на Орлова, когда тот забил пятый гол «Каролины» в матче.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин преодолел планку в 90 очков в третьем сезоне подряд.

Фото: USA TODAY
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    Источник: Спортивное обозрение







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