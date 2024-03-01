Дубль и две передачи Орлова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»

Сегодня, 08:24





В очередном матче «регулярки» НХЛ один из лидеров Столичного дивизиона «Каролина» в гостях разгромила «Оттаву» со счетом 7:2. Большой вклад в победу «Харрикейнз» внесли российские хоккеисты.



Защитник Дмитрий Орлов провел самую результативную игру в сезоне, забил две шайбы и сделал две передачи. Всего в этом чемпионате у бывшего партнера Овечкина 24 очка в 68 играх.



Евгений Кузнецов забросил шайбу в большинстве в начале второго периода и сделал один ассист. Андрей Свечников отдал пас на Орлова, когда тот забил пятый гол «Каролины» в матче.



Ранее сообщалось, что Артемий Панарин преодолел планку в 90 очков в третьем сезоне подряд.



Фото: USA TODAY