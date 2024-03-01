Алькарас выиграл у Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 09:22





Даниил Медведев в решающем поединке престижного турнира в Индиан-Уэллсе проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в двух сетах - 6:7, 1:6.



Российский теннисист пока не очень удачно проводит нынешний сезон. 28-летний спортсмен уступил в финале Открытого чемпионата Австралии итальянцу Яннику Синнеру, пропустил соревнования в Нидерландах и Катаре, а также проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира в ОАЭ.



На этой неделе Медведев начнет выступление на Открытом чемпионате Майами, где он одержал победу в прошлом году.



Ранее сообщалось, что Новак Джокович сенсационно уступил во втором раунде 123-й ракетке Луке Нарди.



Фото: AP Photo