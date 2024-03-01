Спортивное обозрение

Алькарас выиграл у Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 09:22


Даниил Медведев

Даниил Медведев в решающем поединке престижного турнира в Индиан-Уэллсе проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в двух сетах - 6:7, 1:6.

Российский теннисист пока не очень удачно проводит нынешний сезон. 28-летний спортсмен уступил в финале Открытого чемпионата Австралии итальянцу Яннику Синнеру, пропустил соревнования в Нидерландах и Катаре, а также проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира в ОАЭ.

На этой неделе Медведев начнет выступление на Открытом чемпионате Майами, где он одержал победу в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович сенсационно уступил во втором раунде 123-й ракетке Луке Нарди.

Фото: AP Photo
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
  • Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжным гонкам
  • «Химки» выбили «Краснодар» из Кубка России
  • Победа Медведева над Кордой и сенсационный провал Джоковича
  • «Салават Юлаев» отправит в отставку Виктора Козлова
  • Дубль защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
  • Обладатели Кубка Гагарина
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Рябыкин покидает «Витязь», Козлов остается в «Салавате Юлаеве»
    «Барселона» разгромила «Атлетико», Хави получил красную карточку
    Алькарас выиграл у Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 марта 2024
    Дубль и две передачи Орлова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»
    Плей-офф КХЛ-2024: результаты матчей 17 марта
    «Манчестер Юнайтед» хлопнул Клоппа в Кубке Англии
    СКА сыграет с «Автомобилистом» в 1/4 финала Кубка Гагарина
    Голкипер «Динамо» оценил умственные способности фанатов «Зенита»
    «Металлург» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала плей-офф КХЛ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru