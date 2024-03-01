«Барселона» разгромила «Атлетико», Хави получил красную карточку

Сегодня, 09:49





«Барселона» одержала пятую подряд победу над «Атлетико» в рамках испанской Примеры. Последняя игра завершилась разгромом в Мадриде.



Счет открыл Жоау Феликс в конце первого тайма, удвоил счет Роберт Левандовски сразу после перерыва, а завершил разгром на 65-й минуте 20-летний полузащитник Фермин Лопес.



Наставник «Барселоны» Хави был удален перед перерывом с бровки за пререкания с арбитром встречи Хосе Санчесом.



Сине-гранатовые опередили неудачно выступающую в последних играх «Жирону» и вышли на второе место в таблице. Отставание от «Реала» составляет восемь очков.



Ранее сообщалось, что «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии.



Фото: marca.com