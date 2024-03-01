Спортивное обозрение

Рябыкин покидает «Витязь», Козлов остается в «Салавате Юлаеве»

Сегодня, 12:51


Дмитрий Рябыкин, Витязь

Для клубов КХЛ, которые не вышли в плей-офф или вылетели в первом раунде, настало время подготовки к следующему сезону. Спортивная составляющая будет актуальна летом, но уже сейчас многие команды стали решать кадровые вопросы.

Главный аутсайдер чемпионата «Витязь» объявил о том, что не будет продлевать соглашение с наставником Дмитрием Рябыкиным. 47-летний специалист пришел в команду в начале октября и заменил на этом посту Александра Завьялова. В 53 матчах под руководством экс-защитника «Авангарда» подмосковный клуб одержал 16 побед и завершил сезон на последнем месте в общей таблице.

Виктор Козлов продолжит работать в «Салавате Юлаеве», сообщает «Чемпионат». Несмотря на второй подряд провал в Кубке Гагарина, руководство уфимцев решило продлить контракт с тренером.

Ранее сообщалось, что защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов набрал четыре очка в матче с «Оттавой».

Фото: hcvityaz.ru
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