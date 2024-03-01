Рябыкин покидает «Витязь», Козлов остается в «Салавате Юлаеве»

Сегодня, 12:51





Для клубов КХЛ, которые не вышли в плей-офф или вылетели в первом раунде, настало время подготовки к следующему сезону. Спортивная составляющая будет актуальна летом, но уже сейчас многие команды стали решать кадровые вопросы.



Главный аутсайдер чемпионата «Витязь» объявил о том, что не будет продлевать соглашение с наставником Дмитрием Рябыкиным. 47-летний специалист пришел в команду в начале октября и заменил на этом посту Александра Завьялова. В 53 матчах под руководством экс-защитника «Авангарда» подмосковный клуб одержал 16 побед и завершил сезон на последнем месте в общей таблице.



Виктор Козлов продолжит работать в «Салавате Юлаеве», сообщает «Чемпионат». Несмотря на второй подряд провал в Кубке Гагарина, руководство уфимцев решило продлить контракт с тренером.



Ранее сообщалось, что защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов набрал четыре очка в матче с «Оттавой».



Фото: hcvityaz.ru