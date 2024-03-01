Спортивное обозрение

Стало известно, чем кормят Промеса в камере в Дубае

Сегодня, 15:23


Квинси Промес

Голландское издание De Telegraaf опубликовало материал о Квинси Промесе, который сейчас находится в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах.

Автор публикации сообщает, что решение вопроса о выдаче игрока в Нидерланды может занять длительное время. Футболист находится в камере с другими задержанными и питается рисом и курицей.

В Нидерландах суд приговорил Промеса к длительному сроку заключения.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук резко высказался о некоторых болельщиках «Зенита».

Фото: РИА Новости
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    Источник: De Telegraaf







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