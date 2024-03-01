Бывший арбитр заявил, что возврата России в УЕФА не будет

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Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов заявил о том, что российская сборная и клубы больше не будут выступать под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.



«Смешно слышать: давайте подождём в УЕФА. Нет, ребята, возврата не будет. Надо создавать что-то своё. НХЛ и НБА замечательно живут без ФИФА с УЕФА. Народ собирают. Зрелище делают», — приводит слова арбитра «Чемпионат».



Хусаинов обслужил 253 матча в первенствах СССР и России. Девять раз попадал в списки лучших судей страны.



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Фото: РИА НОВОСТИ