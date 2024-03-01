Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня

Сегодня, 07:22

Список самых результативных игроков НХЛ на 4 апреля (07:22 мск) возглавляет Никита Кучеров. На счету хоккеиста 42 шайбы и 88 результативных передач.

Второе место занимает нападающий Натан Маккиннон, на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров сезона 2023/2024 расположился форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Еще один российский хоккеист, Артемий Панарин из «Рейнджерс», идет четвертым по системе «гол+пас».

100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй) - 130 (42+88)

2. Натан Маккиннон (Колорадо) - 127 (47+80)

3. Коннор Макдэвид (Эдмонтон) - 126 (29+97)

4. Артемий Панарин (Рейнджерс) - 110 (45+65)

5. Давид Пастрняк (Бостон) - 104 (46+58)

6. Микко Рантанен (Колорадо) - 100 (39+61)

7. Леон Драйзайтль (Эдмонтон) - 99 (39+60)

8. Остон Мэттьюс (Торонто) - 99 (63+36)

9. Вильям Нюландер (Торонто) - 95 (40+55)

10. Джей Ти Миллер (Ванкувер) - 95 (35+60)

Фото: Getty Images