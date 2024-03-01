Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня

Список самых результативных игроков НХЛ на 4 апреля (07:22 мск) возглавляет Никита Кучеров. На счету хоккеиста 42 шайбы и 88 результативных передач.
Второе место занимает нападающий Натан Маккиннон, на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров сезона 2023/2024 расположился форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Еще один российский хоккеист, Артемий Панарин из «Рейнджерс», идет четвертым по системе «гол+пас».
100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй) - 130 (42+88)
2. Натан Маккиннон (Колорадо) - 127 (47+80)
3. Коннор Макдэвид (Эдмонтон) - 126 (29+97)
4. Артемий Панарин (Рейнджерс) - 110 (45+65)
5. Давид Пастрняк (Бостон) - 104 (46+58)
6. Микко Рантанен (Колорадо) - 100 (39+61)
7. Леон Драйзайтль (Эдмонтон) - 99 (39+60)
8. Остон Мэттьюс (Торонто) - 99 (63+36)
9. Вильям Нюландер (Торонто) - 95 (40+55)
10. Джей Ти Миллер (Ванкувер) - 95 (35+60)
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