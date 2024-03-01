Спортивное обозрение

«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче плей-офф

Сегодня, 18:51


Локомотив разгромил Авангард

«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором четвертьфинальном матче плей-офф КХЛ. Поединок в Омске завершился со счетом 7:0 в пользу железнодорожников.

Победитель стал известен задолго до конца игры. Ярославцы во втором периоде забили четыре шайбы за восемь минут и довели счет до разгромного.

Замена вратаря после третьего гола не помогла «Авангарду». Вставший в ворота вместо Павла Хомченко Илья Проскуряков пропустил четыре шайбы.

«Локомотив» повел в серии 2-0. Следующий матч состоится в Ярославле 20 марта.

Ранее сообщалось, что «Витязь» освободил от должности главного тренера Дмитрия Рябыкина.

Фото: ХК Авангард
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    Источник: Спортивное обозрение







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