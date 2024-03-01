Спортивное обозрение

Третья победа подряд «Вашингтона» и 843-я шайба Овечкина

Сегодня, 08:25


Александр Овечкин

В очередном матче «регулярки» НХЛ «Кэпиталз» одержал в гостях победу над «Флэймз» со счетом 5:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дважды в большинстве поразил ворота Дастина Вольфа. Второй гол форварда оказался победным в этой встрече.

После перерыва на Матч звезд нападающий забил 12 шайб в 20-ти играх и еще на два шага приблизился к Уэйну Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю.

Иван Мирошниченко провел на льду почти 12 минут, заработал две минуты штрафа и результативными действиями не отметился.

Благодаря этой победе «Столичные» вышли на восьмое место в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона.

Фото: The Canadian Press
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    Источник: Спортивное обозрение







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