Тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд Арины Соболенко умер в Майами

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Тренер Константин Кольцов, последние два года работавший в штабе главного тренера «Салавата Юлаева», погиб в Майами, сообщает телеграм-канал команды.



42-летний специалист встречался с известной белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая живет и тренируется в этом американском городе.



Кольцов играл в составе «СЮ» на протяжении шести лет и в 2011 году выиграл с клубом Кубок Гагарина.



Ранее сообщалось, что Виктор Козлов будет и дальше возглавлять уфимскую команду.



Фото: соцсети Арины Соболенко