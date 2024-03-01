Спортивное обозрение

Тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд Арины Соболенко умер в Майами

Сегодня, 09:36


Константин Кольцов и Арина Соболенко

Тренер Константин Кольцов, последние два года работавший в штабе главного тренера «Салавата Юлаева», погиб в Майами, сообщает телеграм-канал команды.

42-летний специалист встречался с известной белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая живет и тренируется в этом американском городе.

Кольцов играл в составе «СЮ» на протяжении шести лет и в 2011 году выиграл с клубом Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что Виктор Козлов будет и дальше возглавлять уфимскую команду.

Фото: соцсети Арины Соболенко
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