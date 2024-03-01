«Авангард» смыл позор увольнением Михаила Кравца

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Омский клуб отправил в отставку главного тренера команды Михаила Кравца. «Авангард» накануне проиграл со счетом 0:7 ярославцам и, судя по всему, нервы у руководства клуба не выдержали.



Болельщики после вчерашнего унизительного поражения стали требовать крови. И они ее дождались. Кравец уволен, а на его место встал 53-летний Сергей Звягин, до этого работавший в команде тренером вратарей.



Первая игра омичей под руководством нового наставника пройдет 20 марта в Ярославле.



Ранее сообщалось, что возлюбленный Арины Соболенко Константин Кольцов умер в США.



Фото: hawk.ru