Спортивное обозрение

МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы

Сегодня, 15:10


МОК призвал бойкотировать Игры дружбы

МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы, которые должны состояться в сентябре 2024 года в России. В ноябре прошлого года с подобным призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Ничего нового Томас Бах и компания не сказали. И раньше представители этой организации в интервью высказывали мнение, что Россия пытается провести политизированное спортивное мероприятие. Но сейчас эти обвинения переходят в юридическую плоскость. Дальше последует официальный список наказаний для тех, кто рискнет приехать в нашу страну.

Ранее сообщалось, что тренер «Салавата Юлаева» и возлюбленный Арины Соболенко умер в США.

Фото: AFP
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    Источник: МОК







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