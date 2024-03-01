МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы

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МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы, которые должны состояться в сентябре 2024 года в России. В ноябре прошлого года с подобным призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).



Ничего нового Томас Бах и компания не сказали. И раньше представители этой организации в интервью высказывали мнение, что Россия пытается провести политизированное спортивное мероприятие. Но сейчас эти обвинения переходят в юридическую плоскость. Дальше последует официальный список наказаний для тех, кто рискнет приехать в нашу страну.



Ранее сообщалось, что тренер «Салавата Юлаева» и возлюбленный Арины Соболенко умер в США.



Фото: AFP