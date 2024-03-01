Фигуристка Петросян назвала самый удобный для себя прыжок

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Известная фигуристка Аделия Петросян рассказала, какой из четверных прыжков она считает наиболее более удобным для исполнения, а какой из них дается с трудом.



«Самый удобный для меня — четверной флип. Сальхов — самый неудобный. Что тройной, что четверной. Поэтому я его сейчас не прыгаю», — приводит слова фигуристки РИА Новости.



Петросян занимается в группе Этери Тутберидзе. В сезоне 2023/2024 спорсменка заняла первое место на двух этапах Гран-при, завоевала медали высшей пробы на первенстве России и Спартакиаде.



Ранее сообщалось, что бойфренд белорусской теннисистки Арины Соболенко умер в Майами.



Фото: РИА Новости