Спортивное обозрение

Фигуристка Петросян назвала самый удобный для себя прыжок

Сегодня, 16:28


Аделия Петросян

Известная фигуристка Аделия Петросян рассказала, какой из четверных прыжков она считает наиболее более удобным для исполнения, а какой из них дается с трудом.

«Самый удобный для меня — четверной флип. Сальхов — самый неудобный. Что тройной, что четверной. Поэтому я его сейчас не прыгаю», — приводит слова фигуристки РИА Новости.

Петросян занимается в группе Этери Тутберидзе. В сезоне 2023/2024 спорсменка заняла первое место на двух этапах Гран-при, завоевала медали высшей пробы на первенстве России и Спартакиаде.

Ранее сообщалось, что бойфренд белорусской теннисистки Арины Соболенко умер в Майами.

Фото: РИА Новости
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы
  • Тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд Арины Соболенко умер в Майами
  • Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 марта 2024
  • Бывший арбитр заявил, что возврата России в УЕФА не будет
  • Голкипер «Динамо» оценил умственные способности фанатов «Зенита»
  • Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой
  • «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?
    •



    Источник: РИА Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Программа передач, ТВ программа на 20 марта 2024
    Фигуристка Петросян назвала самый удобный для себя прыжок
    МОК призвал отказаться от участия в Играх дружбы
    «Авангард» смыл позор увольнением Михаила Кравца
    Какие матчи плей-офф КХЛ смотреть сегодня на ТВ в прямом эфире
    Тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд Арины Соболенко умер в Майами
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 марта 2024
    Третья победа подряд «Вашингтона» и 843-я шайба Овечкина
    РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче плей-офф


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru