«Спартак» 120 минут не может забить «Металлургу»

Вчера, 22:48





«Спартак» проиграл вторую игру в Магнитогорске в 1/4 финала Кубка Гагарина.



Красно-белые проиграли обе стартовые встречи «Металлургу» с общим счетом 0-5. Самая забивающая команда регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф в двух поединках с «Магниткой» не смогла ни разу поразить ворота Набокова.



Ковальчук вышел на лед впервые с 2 марта, провел 19 смен, но результативными действиями не отметился. Нападающий находился на льду в момент точного броска хозяев площадки.



Ранее сообщалось, что «Авангард» отправил в отставку Михаила Кравца.



Фото: ХК Металлург