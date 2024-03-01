Спортивное обозрение

«Спартак» 120 минут не может забить «Металлургу»

Вчера, 22:48


Спартак - Металлург

«Спартак» проиграл вторую игру в Магнитогорске в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Красно-белые проиграли обе стартовые встречи «Металлургу» с общим счетом 0-5. Самая забивающая команда регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф в двух поединках с «Магниткой» не смогла ни разу поразить ворота Набокова.

Ковальчук вышел на лед впервые с 2 марта, провел 19 смен, но результативными действиями не отметился. Нападающий находился на льду в момент точного броска хозяев площадки.

Ранее сообщалось, что «Авангард» отправил в отставку Михаила Кравца.

Фото: ХК Металлург
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    Источник: Спортивное обозрение







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