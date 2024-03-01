СКА проиграл второй домашний матч «Автомобилисту»

Вчера, 23:13





СКА проиграл вторую игру «Автомобилисту» в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Кубка Гагарина (1:3). Во втором периоде гости перебросали соперника (19-7) и забили по шайбе в меньшинстве и большинстве.



Питерцы, которых до старта серии называли фаворитами в этой паре, неожиданно для многих проиграли два подряд домашних матча. И если после первой встречи многие назвали результат первой игры случайным, то во втором все встало на свои места.



Николай Заварухин пока переигрывает Романа Ротенберга. Все решится в третьей игре, которая состоится послезавтра в Екатеринбурге.



Ранее сообщалось, что тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд Арины Соболенко Константин Кольцов умер в США.



Фото: ХК СКА