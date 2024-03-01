Кучеров набрал 118 очков и обошел Маккиннона

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«Дикари» выиграли в гостях у «Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:0, нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в середине второго периода.



Форвард «Молний» Никита Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в поединке с «Вегасом». Игра завершилась 5:3 в пользу «Тампы», а наш хоккеист опередил в споре бомбардиров Натана Маккиннона.



В ночь на 20 марта в трех матчах хоккеисты оформили хет-трик. Отличились Марк Шайфли («Виннипег»), Микко Рантанен («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»).



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 843-ю шайбу в поединке с «Флэймз».



Фото: USA TODAY