Спортивное обозрение

Кучеров набрал 118 очков и обошел Маккиннона

Сегодня, 07:53


Никита Кучеров

«Дикари» выиграли в гостях у «Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:0, нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в середине второго периода.

Форвард «Молний» Никита Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в поединке с «Вегасом». Игра завершилась 5:3 в пользу «Тампы», а наш хоккеист опередил в споре бомбардиров Натана Маккиннона.

В ночь на 20 марта в трех матчах хоккеисты оформили хет-трик. Отличились Марк Шайфли («Виннипег»), Микко Рантанен («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 843-ю шайбу в поединке с «Флэймз».

Фото: USA TODAY
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    Источник: Спортивное обозрение







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