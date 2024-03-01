Актер из «Слова пацана» Кологривый устроил дебош в баре

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Популярный актер Никита Кологривый, который известен по ролям в фильмах «По щучьему велению» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», задержан полицией в Новосибирске, сообщает SHOT.



Кологривый в пьяном виде устроил дебош в одном из баров города. Актер стал приставать к официантке, укусил ее за ногу, а затем, обидевшись, начал выяснять отношения с другими посетителями и охраной заведения.



Кащей из культового сериала родился в Новосибирске и два года отучился в местном театральном институте до переезда в Москву. С детства отличался дерзким характером и до сих пор занимается боксом..



Ранее сообщалось, что бойфренд белорусской теннисистки и тренер хоккейного клуба КХЛ погиб в результате падения с балкона отеля.



Фото: Кинопоиск