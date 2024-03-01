«Динамо» в шаге от вылета из Кубка Гагарина (0-3 с «Трактором»)

Московские динамовцы проиграли в Челябинске третью игру плей-офф и остановились в шаге от роковой черты. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Алексея Заварухина. Бело-голубые проигрывают «Трактору» со счетом 0-3 в серии.
«Динамо» завершило «регулярку» на первом месте в общей таблице, а челябинцы финишировали в ней только на 11-й строчке.
Год назад бело-голубые проиграли в 1/8 финала «Торпедо», а «Трактор» не попал в восьмерку сильнейших на Востоке.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец отправлен в отставку.
Фото: ХК Трактор