Финский лыжник пробежал 475 километров за 24 часа

Вчера, 22:00





В феврале миллиардер из США Питер Тиль заявил о планах провести Олимпийские игры, на которых будут разрешены все виды допинга.



Но такое соревнование, судя по всему, уже давно проводится в Финляндии. 19 марта местный лыжник Теему Виртанен преодолел 475,88 км за 24 часа, сообщает финское издание YLE. Автор утверждает, что 56-летний спортсмен установил новый мировой рекорд.



Сильнейший лыжник планеты Александр Большунов, учитывая его результат на недавнем марафоне в рамках Спартакиады, смог бы пройти такую дистанцию только за 21 час. Но он пробежал лишь 50 километров, соответственно и темп гонки был другим.



Ранее сообщалось, что актер из культового сериала «Слова пацана» Никита Кологривый устроил дебош в баре.