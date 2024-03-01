Спортивное обозрение

Финский лыжник пробежал 475 километров за 24 часа

Вчера, 22:00


Финский лыжник пробежал 475 километров за 24 часа

В феврале миллиардер из США Питер Тиль заявил о планах провести Олимпийские игры, на которых будут разрешены все виды допинга.

Но такое соревнование, судя по всему, уже давно проводится в Финляндии. 19 марта местный лыжник Теему Виртанен преодолел 475,88 км за 24 часа, сообщает финское издание YLE. Автор утверждает, что 56-летний спортсмен установил новый мировой рекорд.

Сильнейший лыжник планеты Александр Большунов, учитывая его результат на недавнем марафоне в рамках Спартакиады, смог бы пройти такую дистанцию только за 21 час. Но он пробежал лишь 50 километров, соответственно и темп гонки был другим.

Ранее сообщалось, что актер из культового сериала «Слова пацана» Никита Кологривый устроил дебош в баре.
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    Источник: HR Новости







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